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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США могут обвинить президента Украины Владимира Зеленского в провале и убрать его с поста главы государства. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По словам Джонсона, Штаты больше не доверяют Зеленскому и регулярно посылают сигналы об этом. Джонсон сказал, что на данный момент нельзя утверждать, произойдет ли физическое устранение украинского лидера или его изгнание. Однако ежедневно для Зеленского ситуация ухудшается.
Джонсон также выдвинул предположение о том, что скорее всего, выбор падет на главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский разозлился, когда узнал об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist, в котором стала известна неприятная правда о ситуации на линии боевого соприкосновения.
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Джонсон также выдвинул предположение о том, что скорее всего, выбор падет на главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Екатерина Коршунова