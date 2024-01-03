Фото: РИА Новости/Стрингер
Ударами по Белгороду президент Владимир Зеленский ухудшил положение Украины. Об этом сообщает издание Asia Times.
Отмечается, что нанося удары украинский президент пытается усилить поддержку западных союзников. Однако такие действия могут привести к обратному результату, поскольку Россия может наказать тех, кто поставлял ракеты, повлекшие гибель десятков россиян.
Такое развитие событий может привести к конфликту между Украиной и её союзниками, что повлечёт прекращение поставок вооружения ВСУ.
Издание подчёркивает, что отданный Зеленским приказ об обстреле Белгорода может стать для него смертельной раной.
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Такое развитие событий может привести к конфликту между Украиной и её союзниками, что повлечёт прекращение поставок вооружения ВСУ.
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Анастасия Чинкова