Рекордное число французов недовольно Макроном, показал опрос

Эммануэль Макрон (Фото: сайт Кремля)
Рекордные 78% граждан недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает газета Journal du dimanche, ссылаясь на опрос компании Ifop.
Отмечается, что 78% французов негативно высказываются о руководстве страной Макрона. Настолько низкий рейтинг одобрения главы государства не фиксировался никогда за годы пребывания Макрона у власти.
Также опрос показал и снижение рейтинга премьер-министра страны Мишеля Бранье. В настоящее время негативно о его работе высказываются 60% французов.
Глава Ifop Фредерик Даби, комментируя итоги опроса в беседе с изданием отметил, что удивлён стремительной потере доверия сограждан к Макрону. Он подчеркнул, что с мая этого года, то есть всего за пять месяцев, рейтинг главы государства упал сразу на 9%.
Опрос проводился с 9 по 17 октября. В нём приняли участие 2008 жителей Франции в возрасте старше 18 лет.
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Также опрос показал и снижение рейтинга премьер-министра страны Мишеля Бранье. В настоящее время негативно о его работе высказываются 60% французов.
Глава Ifop Фредерик Даби, комментируя итоги опроса в беседе с изданием отметил, что удивлён стремительной потере доверия сограждан к Макрону. Он подчеркнул, что с мая этого года, то есть всего за пять месяцев, рейтинг главы государства упал сразу на 9%.
Опрос проводился с 9 по 17 октября. В нём приняли участие 2008 жителей Франции в возрасте старше 18 лет.
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Анастасия Чинкова