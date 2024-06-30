Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

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Анкара выразила недовольство тем, что в саммите в Швейцарии принял участие турецкоподданный религиовед Константинопольский Варфаламей. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что Патриарх прибыл в Грецию, но не торопится отправляться в Фанар. При этом на саммите по Украине в Швейцарии он стал единственным религиозным представителем.
МИД Турции после этого потребовал объяснить, как в коммюнике оказалась подпись Варфаламея. По словам религиоведа Романа Лукина, Варфаламей присутствовал на саммите в интересах США. Произошедшим оказались крайне недовольны турецкие власти.
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