Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

Религиовед Лункин: патриарх Варфоломей действовал в интересах США

30 июня 2024, 11:12
Фото: istock/william87

Фото: istock/william87

Анкара выразила недовольство тем, что в саммите в Швейцарии принял участие турецкоподданный религиовед Константинопольский Варфаламей. Об этом пишет РИА Новости.


В публикации говорится, что Патриарх прибыл в Грецию, но не торопится отправляться в Фанар. При этом на саммите по Украине в Швейцарии он стал единственным религиозным представителем.

МИД Турции после этого потребовал объяснить, как в коммюнике оказалась подпись Варфаламея. По словам религиоведа Романа Лукина, Варфаламей присутствовал на саммите в интересах США. Произошедшим оказались крайне недовольны турецкие власти.

Читайте также:

Армению пригласили поучаствовать в мероприятии НАТО

Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите

Послы НАТО утвердили нового генсека альянса
#сша
#мид
#турция
#украина
#швейцария
#саммит
МИД КНР сообщил о предстоящих визитах Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан
30 июня 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует 6-8 июля посетить с рабочим визитом Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин.
В рамках поездки китайский лидер примет участие в работе 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая пройдёт в Астане, указано в сообщении на официальном сайте МИД КНР. Кроме того, Си Цзиньпин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона совершит государственный визит в эти две страны.

Председатель КНР вместе с Эмомали Рахмоном примет участие в торжественной церемонии открытия новых зданий правительства и парламента Таджикистана. Эти здания органов государственной власти были построены на грант Китая в 230 миллионов долларов.

Читайте также:

Си Цзиньпин выступил против очернения Китая из-за торгового сотрудничества с РФ

Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань

Си Цзиньпин назвал эталоном отношения между РФ и Китаем
#мид
#страны
#лидер
#шос
#си цзиньпин
#китай
#казахстан
#таджикистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британские ВМС зафиксировали подозрительное сближение с судном у берегов Йемена
30 июня 2024, 10:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) зафиксировал инцидент в Красном море в 13 морских милях к юго-западу от портового города Моха в Йемене.
Британский флот охарактеризовал его как «подозрительное сближение», о чём представители UKMTO написали на странице ведомства в социальной сети X (бывший Twitter). Подробности происшествия не приводятся.

Ранее правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявляло о своей поддержке Палестины и твёрдом намерении атаковать корабли, связанные с Израилем. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи и избегать сближения с ними в море.

Читайте также:

Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты

Хуситы совершили атаку на корабли в порту Хайфы

Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе
#движение
#море
#флот
#страны
#происшествия
#йемен
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первая леди США призвала не судить о Байдене по 90 минутам дебатов
30 июня 2024, 09:50

Фото: сайт Кремля

По оценкам зрителей и экспертов, первые теледебаты Джозефа Байдена и Дональда Трампа стали провальными для нынешнего главы Белого дома. Первая леди США Джилл Байден указала, что полуторачасовое телешоу не определяет всего того, что он сделал за время президентства.
Политики и журналисты сходятся во мнении, что демократы теперь могут отказаться от Байдена в качестве кандидата на президентский пост и заменить его другим претендентом. Джилл Байден вступилась за своего супруга, подчеркнув, что его выступление на теледебатах не определяет всего того, чего он достиг за время пребывания на посту президента страны, передаёт информационное агентство Bloomberg.

Сам Байден признался жене, что не знает, что произошло во время теледебатов. Он также добавил, что чувствовал себя в тот момент не очень хорошо. Журналисты говорят, что Джилл Байден — единственный человек, который обладает решающим влиянием на действующего президента США. Ожидается, что Байден обсудит будущее своей президентской кампании с семьёй. Возможно, он покинет президентскую гонку, если его ближайшее окружение примет такое решение.

Читайте также:

Американист Дудаков назвал предвыборные теледебаты в США катастрофой для Байдена

Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня

В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа
#сша
#журналисты
#пост
#будущее
#страны
#человек
#байден
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В КНДР впервые официально показали значки с портретом Ким Чен Ына
30 июня 2024, 09:06

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

На Десятом пленуме Трудовой партии Кореи (ТПК) на выступающих чиновниках КНДР впервые были замечены значки с портретом только Ким Чен Ына. Это первое официальное подтверждение использования значков с одиночным портретом лидера Северной Кореи.
Значки с изображением политических руководителей народной республики обязаны носить все граждане КНДР, напоминает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Значок с портретом основателея КНДР Ким Ир Сена начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия. После смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года среди общественности КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.

О выпуске значков с изображением нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые стало известно в 2013 году. Тогда во время межкорейских переговоров на рабочем уровне официальные лица КНДР подтвердили, что значок с его портретом был изготовлен в двух вариантах, в круглой форме и в квадратной.

Читайте также:

Песков объяснил решение Путина подарить Ким Чен Ыну ещё один Aurus

Ким Чен Ын подарил Путину двух собак северокорейской породы пхунсан

Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным авто
#кндр
#южная корея
#лидер
#ким чен ын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыску в связи с делом о коррупции
Полиция ЕС провела обыски в офисе поставщика военной техник по делу о коррупции
30 июня 2024, 06:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полиция трех стран Европейского Союза, – Франции, Испании и Нидерландов – провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales, передает информационное агентство Reuters.
Отмечается, что обыск проводился в рамках двух различных расследований коррупции. Первое из них открылось в 2016 году и затронуло, среди прочего, с отмывание денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование открыли 6 мая 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием.

Сотрудники Thales подтвердили факт проведения обыска, но не предоставили дополнительных подробностей. В то же время они отметили, что компания работает с властями.

Ранее сообщалось, что французская оборонная компания Thales подписала три соглашения о начале производства вооружений на Украине.

Читайте также:

Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам

Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин

США отменили запрет на поставки вооружения батальону «Азов»*
#франция
#бразилия
#расследование
#оружие
#поставки
#украина
#обыски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Авантюра Эммануэля Макрона с досрочными выборами провалилась
Sky News: авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
30 июня 2024, 06:19

Фото: сайт Кремля

«Большая игра» президента Франции Эммануэля Макрона на досрочных парламентских выборах, скорее всего, обречена на провал, заявил корреспондент Sky News Адам Парсонс.
«Его логика заключалась в том, что нация каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности», – подчеркнул он.

По словам журналиста, перед выборами в Европарламент было ясно, что блок Макрона может потерпеть поражение и уступить объединению правых.

Ранее Макрон выразил обеспокоенность укреплением позиций крайне правых партий в Европе.

Читайте также:

«Последняя надежда»: Совфед рассказал, почему Макрон хочет поговорить с Путиным

Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции

Макрон все еще мечтает поговорить с Путиным
#выборы
#парламент
#франция
#эммануэль макрон
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть территорию Ливана
30 июня 2024, 06:01

Фото: iStock/Diy13

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан, говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном в социальной сети X.
В дипмиссии также попросили граждан соблюдать запрет на поездки в страну. Кроме того, подчеркивается, что сотрудники посольства внимательно следят за событиями на юге Ливана.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что потенциальная полномасштабная война между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла» будет иметь ужасные последствия на Ближнем Востоке. Сообщается, что слова Остина были специально адресованы израильскому лидеру.

После этого Вооруженные силы (ВС) США начали переброску военнослужащих в Ливан и Израиль для эвакуации своих граждан на случай обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой».

Читайте также:

Израиль объявил о принятии «необходимых решений» по Ливану

«Хезболла» заявила об ударе по израильским позициям

В США назвали Нетаньяху военным преступником
#сша
#израиль
#саудовская аравия
#посольство
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии поделились опасениями НАТО из-за тайных операций России на дне моря
Times: Россия могла заминировать важную подводную инфраструктуру в Северном море
30 июня 2024, 05:02

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

У НАТО имеются «серьезные подозрения» относительно того, что Россия могла вывести критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, сообщила британская газета The Sunday Times.
Отмечается, что опасения официальных лиц Североатлантического альянса основаны на информации компаний, эксплуатирующих крупные нефтегазовые буровые установки, трубопроводы, электрические соединители и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что по крайней мере пять российских траулеров начали «вести себя необычно». В частности, они снизили скорость при прохождении основных электрических и коммуникационных кабелей, а также нефтегазопроводов. По мнению автора статьи, это может быть связано с «разведывательной и диверсионной деятельностью Кремля в европейских водах.»

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что после начала конфликта на Украине и высылки 600 российских дипломатических шпионов Вена стала новой базой для российских секретных операций.

Читайте также:

В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов

Австрия выслала двух российских дипломатов

Российский шпион пытался завербовать британского политика
#нефть
#газопровод
#россия
#европа
#австрия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыт приближенный, от которого зависит решение Байдена о выходе из гонки
NBC: участие Байдена в выборах зависит от его жены
30 июня 2024, 04:52

Фото: сайт Белого дома США

Единственный человек, оказывающий решающее влияние на президента США Джо Байдена, – это его жена Джилл, сообщает NBC со ссылкой на источники.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

Читайте также:

Стала известна реакция офиса Зеленского на дебаты в США

В США гарантировали восстановление России от санкций

В США заявили о скором снятии санкций с России
#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#сша
#выборы
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф