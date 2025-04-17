Религиовед Силантьев призвал Володина принять закон, запрещающий никабы в РФ

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В России необходимо принять закон, запрещающий носить одежду и головные уборы, закрывающие лицо. С таким запросом зампред Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, религиовед Роман Силантьев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Хочу обратиться к (спикеру Госдумы – ред.) Вячеславу Володину с просьбой принять законопроект, запрещающий одежду и головные уборы, закрывающие лицо. Однако прошу серьезно изучить матчасть. Есть еще паранджа. Балаклавы, я думаю, тоже не надо носить. Не надо создавать никаких лазеек», — сказал Силантьев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, человек закрывает лицо только в том случае, если хочет скрыться от камер, что позволяет ему совершать преступления и не нести за это наказание.
Так, Силантьев пояснил, что лицо часто закрывают закладчики наркотиков, магазинные воры, извращенцы. Также никаб порой используется в качестве униформы для проституток. Кроме того, под таким одеянием могут оказаться и мужчины, планирующие совершить теракт.
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