«Всё запутано»: Игорь Крутой рассказал о необычной организации семейной жизни
Известный композитор Игорь Крутой поделился деталями своей личной жизни. Артист в беседе с изданием «Телепрограмма» признался, что сейчас он и его супруга Ольга проживают в разных странах.
Дети тоже находятся весьма далеко от родителей. По словам композитора, они учатся на разных континентах, однако семья успешно адаптировалась к такому распорядку.
«Мы с моей женой живем в разных странах. У меня всё запутано. Сыновья в Москве, дочери — в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии», — ответил Крутой.Он также рассказал о своём особом отношении к путешествиям. Многолетние гастроли когда‑то ассоциировались у композитора с бесконечными разъездами и разлукой с близкими. Крутой признался, что со временем научился воспринимать вокзалы и аэропорты спокойнее.