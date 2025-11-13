«Всё запутано»: Игорь Крутой рассказал о необычной организации семейной жизни

13 ноября 2025, 07:30

Игорь Крутой рассказал о необычной организации семейной жизни

Игорь Крутой (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Известный композитор Игорь Крутой поделился деталями своей личной жизни. Артист в беседе с изданием «Телепрограмма» признался, что сейчас он и его супруга Ольга проживают в разных странах.





Дети тоже находятся весьма далеко от родителей. По словам композитора, они учатся на разных континентах, однако семья успешно адаптировалась к такому распорядку.



«Мы с моей женой живем в разных странах. У меня всё запутано. Сыновья в Москве, дочери — в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии», — ответил Крутой.