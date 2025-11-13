Большинство бразильцев поддержало кровавый рейд полиции в Рио‑де‑Жанейро

13 ноября 2025, 07:26

Фото: istockphoto / Thales Antonio

В Рио‑де‑Жанейро прошла масштабная полицейская операция в фавелах, которая привела к гибели более 100 человек. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию в бразильском обществе.