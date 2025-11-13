Большинство бразильцев поддержало кровавый рейд полиции в Рио‑де‑Жанейро
В Рио‑де‑Жанейро прошла масштабная полицейская операция в фавелах, которая привела к гибели более 100 человек. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию в бразильском обществе.
Согласно опросу компаний Quaest & Genial Investimentos, 67% жителей страны поддержали действия полицейских. При этом 57% ответили, что не считают проведенную операцию «катастрофической».
Ранее стало известно, что главари преступных картелей, против которых организовывался рейд, узнали о нем за четыре часа до начала. В результате группировки сами вступили в вооруженное противостояние с полицией, что привело к большому количеству жертв. По официальным данным властей, в результате рейда погиб 121 человек.
