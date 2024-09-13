Решение МВФ о восстановлении диалога с Россией вызвало изумление в Евросоюзе

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Ряд стран Евросоюза счёт странным решение Международного валютного фонда (МВФ) дать России рекомендации по улучшению экономической ситуации в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в ходе встречи посланников Евросоюза в среду франция, Бельгия, Польша, несколько стран Балтии и Северной Европы выразили удивление принятым в начале сентября решением МВФ возобновить диалог с Россией по ежегодным экономическим обзорам.
Представитель Литвы на встрече заявил, что страна будет напрямую обсуждать этот вопрос лично с представителем МВФ Кристалиной Георгиевой. По его словам, такой шаг фонда сродни оказанию экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда США и Евросоюз пытаются всеми способами изолировать Россию.
По данным агентства, Георгиева в скором времени получит письмо, подписанное представителями нескольких членов ЕС, в котором будет выражена обеспокоенность запуском процесса, ведущего к нормализации отношений с Россией.
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Представитель Литвы на встрече заявил, что страна будет напрямую обсуждать этот вопрос лично с представителем МВФ Кристалиной Георгиевой. По его словам, такой шаг фонда сродни оказанию экономической помощи президенту Владимиру Путину в условиях, когда США и Евросоюз пытаются всеми способами изолировать Россию.
По данным агентства, Георгиева в скором времени получит письмо, подписанное представителями нескольких членов ЕС, в котором будет выражена обеспокоенность запуском процесса, ведущего к нормализации отношений с Россией.
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Анастасия Чинкова