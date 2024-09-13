В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине, реакция Киева

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс раскрывает подробности плана Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Вэнс утверждает, что Трамп предложит России, Украине и европейским странам обсудить условия мирного урегулирования, при этом линия фронта может стать демилитаризованной зоной.
Россия получит гарантии от Украины о нейтралитете, включая отказ от вступления в НАТО и союзнические институты.
Киев отреагировал на план Трампа
В ответ на предложение Вэнса, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «предвыборным хайпом». По мнению Подоляка, текущие американские политики и в демократическом, и в республиканском лагере будут продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку. Подоляк добавил, что обсуждения могут продолжаться, но окончание конфликта, по его мнению, будет крайне негативным для России.
Бывший президент США Дональд Трамп, в своих недавних дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, подчеркнул, что его главная цель — завершение боевых действий для спасения человеческих жизней. Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за отсутствие диалога с Владимиром Путиным и обещал остановить все «бесконечные войны за рубежом», если победит на выборах.
Европейские дипломаты выразили удивление в связи с позицией Трампа, отмечая его отказ четко выразить поддержку Украине. В то же время эксперты, такие как главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос, считают, что Трамп и его соперница Камала Харрис недостаточно осведомлены о текущих конфликтах и возможностях их разрешения.
Оливия Трой, экс-советник бывшего вице-президента Майка Пенса, считает, что позиция Трампа отражает нежелание противостоять Путину, что вызывает серьезные опасения среди наблюдателей.
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Киев отреагировал на план Трампа
В ответ на предложение Вэнса, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «предвыборным хайпом». По мнению Подоляка, текущие американские политики и в демократическом, и в республиканском лагере будут продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку. Подоляк добавил, что обсуждения могут продолжаться, но окончание конфликта, по его мнению, будет крайне негативным для России.
Бывший президент США Дональд Трамп, в своих недавних дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, подчеркнул, что его главная цель — завершение боевых действий для спасения человеческих жизней. Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за отсутствие диалога с Владимиром Путиным и обещал остановить все «бесконечные войны за рубежом», если победит на выборах.
Европейские дипломаты выразили удивление в связи с позицией Трампа, отмечая его отказ четко выразить поддержку Украине. В то же время эксперты, такие как главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос, считают, что Трамп и его соперница Камала Харрис недостаточно осведомлены о текущих конфликтах и возможностях их разрешения.
Оливия Трой, экс-советник бывшего вице-президента Майка Пенса, считает, что позиция Трампа отражает нежелание противостоять Путину, что вызывает серьезные опасения среди наблюдателей.
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Елена Перлова