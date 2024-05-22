В ЕС обсудят препятствия, которые мешают блоку отказаться от газа РФ

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Бельгия, Франция и Германия попросили ЕК оценить последствия введения ограничительных мер, которые затронут импорт СПГ из РФ. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что в европейских столицах хотят понять, не пострадает ли их экономика сильнее российской.
Собеседник агентства отметил, что для подготовки 14 пакета антироссийских санкций нужно еще несколько недель, но в Брюсселе хотят, чтобы он был принят до того, как председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Отмечается, что Будапешт выступает против. Ранее Венгрия пыталась заблокировать помощь Киеву. Собеседник признал, что подготовка пакета будет сложной.
Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
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Собеседник агентства отметил, что для подготовки 14 пакета антироссийских санкций нужно еще несколько недель, но в Брюсселе хотят, чтобы он был принят до того, как председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Отмечается, что Будапешт выступает против. Ранее Венгрия пыталась заблокировать помощь Киеву. Собеседник признал, что подготовка пакета будет сложной.
Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
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Дарья Осипова