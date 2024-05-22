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В ЕС обсудят препятствия, которые мешают блоку отказаться от газа РФ

Reuters: страны ЕС хотят оценить последствия ограничений на импорт газа из РФ
22 мая 2024, 09:09
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Бельгия, Франция и Германия попросили ЕК оценить последствия введения ограничительных мер, которые затронут импорт СПГ из РФ. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что в европейских столицах хотят понять, не пострадает ли их экономика сильнее российской.

Собеседник агентства отметил, что для подготовки 14 пакета антироссийских санкций нужно еще несколько недель, но в Брюсселе хотят, чтобы он был принят до того, как председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Отмечается, что Будапешт выступает против. Ранее Венгрия пыталась заблокировать помощь Киеву. Собеседник признал, что подготовка пакета будет сложной.



Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и государства Прибалтики подписали договор об усилении контроля за санкциями в отношении России. Соглашение предполагает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров продукции. К примеру, представление экспортерами дополнительных сведений, а также список других усилий, которые направлены на борьбу с уклонением от санкций.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.

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22 мая три европейские страны могут признать государственность Палестины
Politico: Три страны Европы, включая Ирландию и Норвегию, признают Палестину
22 мая 2024, 09:04

Фото: iStock/Cineberg

22 мая три европейских государства могут признать независимость Палестины, об этом пишет Politico.
По информации газеты, о независимости Палестины могут заявить Ирландия и Испания. Третьей страной может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, поскольку ранее они заявляли о подобных намерениях.

Вероятнее всего, пишет Politico, к Мадриду и Дублину сегодня присоединится Осло, а остальные страны объявят о своем решении позднее.

Россия неоднократно призывала к признанию независимого Палестинского государства. Владимир Путин объяснил, почему принять такое решение необходимо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бельгия
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«Политическое мошенничество»: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент
Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент
22 мая 2024, 08:47

Фото: Официальный сайт Кремля

Америка всегда использовала МУС как инструмент достижения своих целей. Схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
По словам Володина, использование таких институтов, как МУС, ПАСЕ, Европарламента было «удобным» для Америки. Для них неприемлемо, когда упомянутые «карманные структуры» не следуют воле гегемона, написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.

Россия запустила в космос противоспутниковое оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
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В Японии указали на изменение вьетнамской позиции по Украине
JB Press: Приглашение Путина в Ханой указывает на веру Вьетнама в победу России
22 мая 2024, 08:24

Фото: Официальный сайт Кремля

Приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Вьетнам говорит об изменении вьетнамской позиции по конфликту на Украине, об этом пишет японское издание JB Press.
В марте 2024 года генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пригласил Владимира Путина посетить Вьетнам.

Как пишет JB, Вьетнаму по опыту войны с США известно, что исход подобных сухопутных конфликтов определяется количеством личного состава, а также моральным духом военнослужащих. Именно поэтому сейчас Вьетнам сменил свою нейтральную позицию по украинскому конфликту на веру в победу России.

Как отмечает автор статьи, вьетнамское руководство осознало, что нейтральная позиция вредит интересам страны. На фоне ухудшения отношений с США Вьетнам окончательно выбрал сторону России и пригласил Владимира Путина в страну с официальным визитом.

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#сша
#россия
#украина
#вьетнам
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Россия запустила в космос противоспутниковое оружие
Пентагон: США считают, что РФ запустила на орбиту противоспутниковый аппарат
22 мая 2024, 06:54

Фото: istock / forplayday

В Америке предполагают, что РФ запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Патрик Райдер отметил, что по оценкам Пентагона, Россия запустила спутник, который является противокосмическим оружием. По его словам, он способен атаковать иные спутники на низкой орбите. Райдер добавил, что на той же орбите находятся «американский правительственный спутник», а также пообещал, что военные продолжат следить за российским аппаратом.

Ранее посольство РФ в ЮАР высмеяло сообщение НАСА в социальной сети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.
5 мая один из аккаунтов НАСА в X опубликовал запись, в которой сказано, что Шепард совершил первый пилотируемый полет в космос в рамках миссии «Меркурий-Редстоун-3». Аккаунт дипмиссии в ответ выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [астронавт Алан Шепард — ред], в цвете. 12 апреля 1961 года».

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Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами
Постпредство России: ЕС придется вернуть украденные российские активы
22 мая 2024, 05:31

Фото: istock / sinonimas

Европейский союз рано или поздно должен будет вернуть украденные российские активы. Об этом заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе, передает РИА Новости.
Как считают дипломаты, Евросоюз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных активов России. В первую очередь это может повлиять на экономики государств-членов блока, отметили они.

«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заявили в постпредстве.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#активы
#россия
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Украинский генерал захотел отправить лжепрезидента Зеленского в окопы под обстрел
Генерал ВСУ Кривонос призвал отправить Зеленского в окоп под обстрел
22 мая 2024, 05:01

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» раскритиковал Владимира Зеленского.
Как утверждает генерал, слова Зеленского о том, что бригады Вооруженных сил Украины не жалуются на нехватку артиллерийских снарядов, не являются правдой, а лжепрезидент пользуется заготовленным текстом.
«Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела», — высказался Кривонос.
По мнению Кривоноса, политик исполняет роль главы государства и читает готовый текст, так как он плохо знаком с ситуацией в зоне боевых действий.
«Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», — отметил он.
Ранее Зеленский высказался о своей легитимности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
Пентагон призвали разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ
22 мая 2024, 04:40

Фото: istock / rarrarorro

Группа конгрессменов требует от Пентагона разрешить Украине совершать атаки по территории Российской Федерации с применением американского оружия. Об этом сказано в письме законодателей от обеих партий в Палате представителей Конгресса США.
«Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — сказано в документе.
Авторами письма выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.

Помимо этого, главу Минобороны Штатов Ллойда Остина призвали обеспечить подготовку к управлению истребителями F-16 новых украинских летчиков.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о плане ФБР по убийству Дональда Трампа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#письма
#россия
#оружие
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Пентагон раскрыл, куда и зачем США направили бомбардировщики B-52
США направили в Британию четыре стратегических бомбардировщика B-52
22 мая 2024, 03:51

Фото: istock / VanderWolf-Images

Соединённые Штаты отправили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52 в рамках «планового развертывания». Об этом проинформировал представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости.
«Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США», — отметил Райдер.
В американском Минобороны указанию, что летчики США будут тренироваться вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Ранее экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то их ПВО окажется бессильна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
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Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»
Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера» после скандального видео
22 мая 2024, 01:49

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент США Джо Байден обвинил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, экс-главу Штатов Дональда Трампа в использовании «языка Гитлера» из-за опубликованного видео на странице республиканца с упоминанием «единого рейха». Об этом пишет РИА Новости.
«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, «немного дольше», что Гитлер делал — цитата — «некоторые хорошие вещи», —заявил Байден.
Американский лидер добавил, что «речь идет не о моей победе, а о том, чтобы он не победил».

20 мая на странице Трампа в социальной сети Truth Social появилось предвыборное видео «Что ждет Америку дальше?» о том, что произойдет, если он одержит победу на выборах президента в Америке. В записи использовались страницы и заголовки несуществующих печатных изданий. На одном из кадров можно заметить подзаголовок «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Запись привлекла внимание американских СМИ и Белого дома. На бывшего президент обрушившись волна резкой критики и обвинений в нацистской риторике. Телеканал CNN отмечает, что риторика политика «сравнима с языком, который использовал Гитлер».

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