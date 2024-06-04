Фото: сайт Кремля
Решение украинского вопроса без участия РФ невозможно. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию по украинскому кризису в Швейцарии.
Он отметил, что все меньше стран хотят принимать в ней участие. Саудовская Аравия отказалась приехать в Женеву из-за того, что на конференции не будет РФ. Китай тоже отказался от участия, добавил Володин. Председатель ГД сообщил, что союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов.
По его словам, с одной стороны, Евросоюз и США пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. Они врут о своём стремлении к мирному урегулированию конфликта. С другой — дают разрешение Украине наносить удары с использованием своего вооружения по территории РФ. Он добавил, что самый эффективный способ завершить конфликт это перестать поставлять оружие.
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«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, с одной стороны, Евросоюз и США пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. Они врут о своём стремлении к мирному урегулированию конфликта. С другой — дают разрешение Украине наносить удары с использованием своего вооружения по территории РФ. Он добавил, что самый эффективный способ завершить конфликт это перестать поставлять оружие.
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Дарья Осипова