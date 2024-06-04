Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин

Экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что Штаты разместили ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы отговорить их от разработки собственного ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.