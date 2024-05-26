Фото: Официальный сайт Кремля
Мобилизованные украинцы должны вернуться домой из-за утраты полномочий президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что 21 мая истекли полномочия президента Владимира Зеленского. Однако, из-за страха потерять власть он отменил выборы, которые должны были состояться в апреле 2024 года.
Теперь Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, а также отправлять граждан Украины на фронт.
По словам главы ГД, единственный источник реальной власти, который остался в сегодняшней Украине, — это народ.
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Теперь Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, а также отправлять граждан Украины на фронт.
«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы», — подчеркнул Володин.
По словам главы ГД, единственный источник реальной власти, который остался в сегодняшней Украине, — это народ.
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Евгения Парфентьева