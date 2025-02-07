Бывший президент Бразилии заявил о желании вывести страну из БРИКС

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о намерении вывести страну из БРИКС, если он снова сможет занять президентский пост. Он сообщил об этом в интервью газете Folha de São Paulo.
БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в которое вошли Россия, Китай, Индия и Бразилия. Позже к нему присоединились Южноафриканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей объявили о выходе своих стран из нескольких международных организаций.
Болсонару планирует заключить «прочное военное соглашение» с США для борьбы с терроризмом на тройной границе Бразилии, Парагвая и Аргентины, а также разрешить размещение американской военной базы в этом регионе.
Однако Болсонару не сможет участвовать в президентских выборах 2026 года из-за дисквалификации, наложенной избирательной комиссией. В то же время, по различным опросам, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом выборов.
Ранее в конце декабря «Радио 1» подвело политические итоги 2024 года: про избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник читайте в нашем материале.
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«Если я снова стану президентом, я покину БРИКС и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)», — сказал Болсонару.
Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп и президент Аргентины Хавьер Милей объявили о выходе своих стран из нескольких международных организаций.
Болсонару планирует заключить «прочное военное соглашение» с США для борьбы с терроризмом на тройной границе Бразилии, Парагвая и Аргентины, а также разрешить размещение американской военной базы в этом регионе.
Однако Болсонару не сможет участвовать в президентских выборах 2026 года из-за дисквалификации, наложенной избирательной комиссией. В то же время, по различным опросам, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва является фаворитом выборов.
Ранее в конце декабря «Радио 1» подвело политические итоги 2024 года: про избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева