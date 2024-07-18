Республиканцы поддержали Трампа на съезде, надев на уши повязки

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Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии решили проявить солидарность с пережившим покушение политиком. Об этом сообщает издание The Hill.
Уточняется, что сторонники республиканца надели на уши повязки. Одна из последовательниц бывшего американского лидера заявила, что перевязала себе ухо, чтобы помочь Трампу «установить новый тренд» и дать понять, «как сильно его любит народ».
Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.
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Екатерина Коршунова