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Французский политик Флориан Филиппо назвал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас ничтожеством из-за ее позиции по РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Признанное всеми ничтожество ведёт нас к войне с Россией», — заявил Филиппо.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо полным идиотом. Все из-за диалога Фицо с президентом США Дональдом Трампом. Темой диалога стало введение тарифов в отношении европейских товаров.
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Иван Мусатов