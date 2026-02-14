Достижения.рф

Reuters: армия США готовится к затяжной военной операции против Ирана

Фото: iStock/Serhej Calka

Американские военные готовятся к возможной затяжной операции против Ирана, если дипломатические усилия не приведут к соглашению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.



По информации агентства, Пентагон рассматривает сценарий военной кампании, которая может продлиться несколько недель. В случае соответствующего приказа президента Дональда Трампа конфликт рискует перерасти в наиболее серьезное противостояние между двумя странами за последние годы.

Отмечается, что нынешняя подготовка отличается большей сложностью по сравнению с летними ударами по ядерным объектам Ирана. На этот раз возможные цели могут включать не только инфраструктуру ядерной программы, но и государственные и силовые структуры страны. В Вашингтоне также допускают, что Тегеран предпримет ответные шаги, что способно привести к серии взаимных ударов.

Иван Мусатов

