Reuters: Более 100 чиновников ЕС призвали США продолжить военную помощь Украине

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Более сотни чиновников стран ЕС подписали письмо американскому Конгрессу с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь киевскому. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.
Письмо подписано еврочиновниками семнадцати стран Евросоюза, среди которых Германия, Польша, Италия и Ирландия. Инициатором принятия документа, как пишет Reuters, стал депутат Национального собрания Франции Бенжамен Хаддад.
Авторы обращения, в числе которых, например, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти, подчёркивают, что, несмотря на рост военных расходов по всей Европе, Украине не обойтись без военной помощи Соединённых Штатов, которая является «необходимой и неотложной».
Ранее стало известно, что Конгресс США перед уходом на новогодние каникулы не планирует рассматривать запрос Белого дома о новом пакете военной помощи Киеву. Комитет Палаты представителей США завтра проведёт слушания о конкуренции с Китаем. Другой комитет обсудит расследование в рамках процедуры импичмента действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена. В расписании также значатся и другие мероприятия, однако они не имеют отношения к финансированию Украины.
Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Авторы обращения, в числе которых, например, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти, подчёркивают, что, несмотря на рост военных расходов по всей Европе, Украине не обойтись без военной помощи Соединённых Штатов, которая является «необходимой и неотложной».
Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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