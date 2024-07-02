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«Хорошие новости» по противовоздушной обороне (ПВО) могут озвучить для Киева на будущем июльском саммите НАТО. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника из Госдепа США.
«Мы надеемся, что сделаем новые объявления по противовоздушной обороне», — цитируют его журналисты.
Информатор добавил, что украинские военные очень хотят получить системы Patriot, не исключив «дополнительные хорошие новости» по этой теме.
Ранее в руководстве США и Североатлантического альянса потребовали отмены всех ограничений на удары со стороны боевиков ВСУ по России.
Глава киевского режима Владимир Зеленский критиковал мнение американских властей по членству Украины в НАТО, как несоответствующее «политике лидеров мира». Бывший украинский президент подчеркнул, что если Штаты «боятся раздражать Путина», тогда пускай передадут Киеву нужные для обороны средства.
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Никита Кротов