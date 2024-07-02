В ООН считают, что Россия мешает работе телевидения в ЕС и на Украине

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В ООН призвали Россию прекратить помехи для телевидения в ЕС и на Украине, сообщили в РБК.
Некоторые страны утверждают, что Россия использует станции в районе Калининграда для помех работе европейских и украинских спутниковых каналов.
Комитет по регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), который является специализированным подразделением ООН призвал Россию прекратить «любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех частотным присвоениям других администраций».
Власти нескольких стран, включая Украину, Францию, Нидерланды, Люксембург и Швецию, обратились в ITU с жалобами на помехи, которые нарушали работу каналов, транслировавших украинские теле- и радиопрограммы, а также каналы нидерландской администрации. Помехи могли быть разных видов, включая замену исходного контента.
Два спутниковых оператора пришли к выводу, что помехи исходят от наземных станций в районах Москвы, Калининграда и Павловки. Комиссия ITU призвала Россию провести расследование.
Помимо помех для телевещания Россию обвиняют в подавлении сигналов GPS.
Эта проблема затронула страны Прибалтики и Финляндию. Пилоты авиакомпаний, выполняющих рейсы в эти страны, были вынуждены использовать альтернативные методы навигации.
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Комитет по регламенту радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), который является специализированным подразделением ООН призвал Россию прекратить «любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех частотным присвоениям других администраций».
«Я не знаю. Мне об этом неизвестно. Нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не знаю, о каких структурах идет речь. <...> Не считаю возможным что-либо говорить на эту тему», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Власти нескольких стран, включая Украину, Францию, Нидерланды, Люксембург и Швецию, обратились в ITU с жалобами на помехи, которые нарушали работу каналов, транслировавших украинские теле- и радиопрограммы, а также каналы нидерландской администрации. Помехи могли быть разных видов, включая замену исходного контента.
Два спутниковых оператора пришли к выводу, что помехи исходят от наземных станций в районах Москвы, Калининграда и Павловки. Комиссия ITU призвала Россию провести расследование.
«Россия в ответе Франции на вопрос о помехах заявила, что «провела мониторинг для выявления источников помех, но не обнаружила никакого излучения, которое могло бы повлиять на французские спутниковые сети», — подчеркнули в издательстве.
Помимо помех для телевещания Россию обвиняют в подавлении сигналов GPS.
Эта проблема затронула страны Прибалтики и Финляндию. Пилоты авиакомпаний, выполняющих рейсы в эти страны, были вынуждены использовать альтернативные методы навигации.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что источники помех находились около Санкт-Петербурга, Калининграда и Пскова. Страны Прибалтики также утверждают, что подавление российской стороной системы GPS создаёт проблемы для навигации в Балтийском море.
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Мира Полтева