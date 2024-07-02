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Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года за взятки

02 июля 2024, 18:05
Фото: istockphoto / BrianAJackson

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Экс-замглавы минздрава Самарской области Майрамукаеву суд дал 9,5 года за взятки, сообщил в своем тегерамм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Решение вынес Октябрьский районный суд Самары.

«Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ. На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Также сохранен арест на недвижимость и средства осужденного на общую сумму 40 миллионов рублей», —говорится в сообщении.



По информации следствия, в период с января по август 2023 года замминистра, который также руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей.

4 августа 2023 года суд принял решение об аресте Майрамукаева. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

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#самарская область
Hindustan Times: в Индии погибли 107 человек из-за давки на празднике — видео
02 июля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Порядка 107 человек погибло в результате давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Очевидцы рассказали журналистам издания Hindustan Times, что трагедия случилась при выходе из палатки, где говорил проповедник.
Собралась толпа, потом люди стали падать друг на друга. Кроме того, жара и духота усугубили ситуацию. Подробности происшествия выясняются.
А тем временем от жары страдают и в других местах. Так, в Москве в Хорошево-Мневниках утонул мужчина, спасавшийся от аномального зноя, а подмосковные власти организовали акцию по раздаче бесплатной воды.

Помимо этого, в мексиканском штате Идальго у людей повреждены дома из-за появившейся в земле огромной трещины.

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Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного
«Страна.ua»: В Одессе пытались поджечь подстанцию и сгорел автомобиль военного
02 июля 2024, 17:42

Фото: istockphoto/GummyBone

В Одессе накануне, 1 июля, зафиксировали серию поджогов. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», неизвестные пытались устроить пожар на подстанции, а после сожгли машину военнослужащего.
По данным журналистов, около 11:30 кто-то попытался поджечь подстанцию «Пересыпская», однако пламя погасло, не успев распространиться.

«По данному факту открыто уголовное дело по статье "Диверсия"», — процитировали заявление источников в правоохранительных органах.
Ближе к концу дня, в 23:40, неизвестный поджег машину Nissan, которая принадлежит украинскому военному. Огонь потушили через 15 минут, автомобиль получил повреждения, но пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка из Одессы случайно пристрелила десантника ВСУ во время застолья. Пьяный подросток рассматривала автомат Калашникова и случайно нажала на курок.

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#уголовное поджог
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Стало известно о появлении большой трещины в земле в Мексике недалеко от Тулы
02 июля 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Delpixart

Большая трещина в земле появилась в штате Идальго в Мексике. О происшествии сообщает The Watchers. По данным журналистов, причиной явления стали мощные ливни, которые обрушились на регион в период с 19 по 21 июня. На текущий момент трещина растет. Сейчас ее ширина равна одному-трем метрам, глубина составляет до четырех метров, а протяженность — до семи километров.
Местные жители пожаловались на поврежденные дома, треснувшие до потолка. Кроме того, аномалия повредила дорогу, позволяющую людям направиться в столицу.

Ранее в четырех американских штатах появились трещины длиною больше двух сотен километров. Земля раскололась вследствие большого объема грунтовых вод.

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#аномалия
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Женщина изобразила удовольствие во время изнасилования мигрантом, чтобы выжить
02 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto / blinow61

Жительница Москвы сымитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради того, чтобы выжить. Об этом сообщили в «Регнум».
Нападение произошло во время прогулки девушки со своим парнем по одному из парков на северо-западе столицы.

«Вскоре к ним подошли двое мигрантов и начали провоцировать конфликт. В ходе ссоры они избили спутника женщины, а затем по очереди совершили над ней насильственные действия. Поскольку москвичке угрожали ножом, она изобразила, что ей «понравилось» происходящее», — говорится в сообщении.

Полицию на место преступления вызвали случайные прохожие. В результате были задержаны двое молодых людей из Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.

Ранее в Петрозаводске произошло жестокое нападение на двух россиян, которые вступились за девушек. По информации Следственного комитета, нападавшими могли быть мигранты.

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Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве
02 июля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/TomasSkopal

Мужчина утонул в попытке спастись от столичной аномальной жары, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что погибший был среднего возраста. Тело извлекли неподалеку от Таманской улицы в Хорошево-Мневниках. На место выехали оперативные службы. Личность несчастного, а также подробности происшествия устанавливаются.
Московская аномальная жара с температурой до 37 градусов простоит в городе в течение нескольких дней.

Тем временем подмосковные таксисты участвуют в акции по раздаче воды пассажирам. По сообщению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона, роздано уже больше тысячи бутылок.

Кроме того, бесплатную воду можно взять на станциях ж/д транспорта автовокзалах и остановках Мострансавто.

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Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистским объединением супругов Невзоровых
02 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto / Michał Chodyra

Суд в Санкт-Петербурге признал супругов Невзоровых экстремистским объединением, деятельность которого запрещена на территории России.
Также судом было решено изъять их имущество.

«Александр Невзоров* покинул Россию в марте 2022 года и переехал в Италию. В отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии. В 2023 году его включили в реестр иностранных агентов, после чего объявили в розыск и заочно арестовали», — поделились в телеграмм-канале «Москва 24».

В 2022 году Владимир Зеленский предоставил Александру Невзорову* и его супруге Лидии украинское гражданство «за выдающиеся заслуги».

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Москвича задержали из-за татуировки про «русский военный корабль»
Baza: Участник «Болотного дела» Зимин задержан из-за татуировки
02 июля 2024, 15:34

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержан участник «Болотного дела» Степан Зимин. Он был доставлен в отдел полиции из-за татуировки с фразой про русский военный корабль. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, ролик с Зиминым был снят 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился его татуировке на шее.

После того как видео распространилось в социальных сетях, мужчиной заинтересовались правоохранительные органы. 1 июля он был доставлен в отдел полиции.

На Зимина возбудили административное дело. После разговора с полицейскими мужчина пообещал свести татуировку.

Ранее сообщалось, что в Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки. Мужчину несколько раз штрафовали за свастику на ноге, однако он всё равно оставил татуировку и ходил на фитнес в шортах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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V1.ru: Российскому подростку разбили нос из-за просьбы перестать «кидать зигу»
02 июля 2024, 15:29

Фото: istock/Dzurag

В Волгограде подростку разбили нос после того, как он попросил молодых людей перестать «кидать зигу». Об этом пишет V1.ru.
По информации регионального портала, нападение на несовершеннолетнего произошло в январе. Школьника избили на проспекте Ленина, за что позже осудили националиста-блогера Алексея Монахова (настоящее имя — Алексей Малеваный).

Следствие установило, что блогер демонстрировал националистические приветствия в компании друзей. Школьник проходил мимо и сделал националисту замечание.

«Между ними завязался конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему удар в область лица, чем причинил ему закрытый перелом носа», — проинформировали в пресс-службе судов Волгоградской области.

Действия Малеваного отнесли к легкому причинения вреда здоровью. По словам источника V1.ru, подросток в момент нападения обратился к блогеру с просьбой прекратить выкрикивать националистические лозунги, так как дед подростка участвовал в ВОВ и ему неприятно слышать подобное.

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Родители обнаружили мертвую 16-летнюю школьницу в челябинском поселке Воронино
02 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело 16-летней девушки нашли в хозяйственной постройке одного из домов поселка Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило URA.RU, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. Уточняется, что трагедия случилась в минувший понедельник, 1 июля.
«Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщили журналистам.

Стражи порядка изъяли некоторые предметы, способные помочь разобраться в причинах произошедшего. Среди них — групповая фотография класса.

Пресс-служба регионального Следкома подтвердила только факт происшествия. Подробности выясняют следователи Южноуральска.

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