Бывшего замминистра Самарской области посадили на 9,5 года за взятки

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Экс-замглавы минздрава Самарской области Майрамукаеву суд дал 9,5 года за взятки, сообщил в своем тегерамм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Решение вынес Октябрьский районный суд Самары.
По информации следствия, в период с января по август 2023 года замминистра, который также руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей.
4 августа 2023 года суд принял решение об аресте Майрамукаева. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.
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«Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ. На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Также сохранен арест на недвижимость и средства осужденного на общую сумму 40 миллионов рублей», —говорится в сообщении.
По информации следствия, в период с января по август 2023 года замминистра, который также руководил департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей. Взамен он обещал содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей.
4 августа 2023 года суд принял решение об аресте Майрамукаева. Кроме того, сотрудники ФСБ задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.
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Мира Полтева