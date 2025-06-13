Reuters: гарвардского ученого из России Петрову освободили под залог
Российскую ученую Гарвардского университета Ксению Петрову освободили после четырех месяцев ареста под залог. Об этом сообщает агентство Reuters.
«В четверг мировой судья в Бостоне освободил ее под залог из-под стражи в федеральной тюрьме», — передает издание.
Петрова была задержана за нарушение таможенных правил США. Несмотря на освобождение, в отношении ученой продолжается двойное судебное преследование. К тому же в деле Петровой инициирована процедура о депортации согласно политике администрации американского президента Дональда Трампа.
Ксения Петрова была арестована в феврале 2025 года в аэропорту Бостона. Ученая прилетела из Парижа, и при обыске у нее нашли незадекларированные образцы эмбрионов лягушек. Последние были ввезены в США по просьбе коллеги из Гарвардской медицинской школы. Сама Петрова подтвердила транспортировку эмбрионов.