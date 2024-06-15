Reuters: Германия заблокировала принятие 14-го пакета санкций против России

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Страны Евросоюза в пятницу, 14 июня, не смогли согласовать принятие 14-го пакета санкций против России. Это произошло из-за позиции Германии, которая выразила несогласие по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов из ЕС. Как отмечают источники издания, Германия выразила определённый скепсис из-за того, каким образом положение об ответственности дочерних компаний, филиалов и партнёров скажется на промышленности ФРГ. При этом, по данным агентства, Венгрия, ранее выступавшая против этих ограничений, похоже, была готова согласиться с новым пакетом санкций.
По информации агентства, постоянные представители стран-участниц объединения должны были накануне согласовать очередной пакет санкций против России. Однако в последний момент эта тема была снята с повестки. Следующая встреча состоится в среду, 19 июня.
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Александр Бойцов