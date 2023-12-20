В японском посольстве объявили о будущем курсе отношений с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам года, трансляция доступна на сайте Госдепартамента.