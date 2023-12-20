В японском посольстве объявили о будущем курсе отношений с Россией

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Токио придерживается мирного курса и рассчитывает на переговоры с Москвой, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителей посольства Японии.
«В связи с агрессией России против Украины японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, и, к сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы», - прокомментировали ситуацию представители дипломатического ведомства.
За комментариев в посольство журналисты обратились после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что все территориальные споры России с другими странами, в том числе с Японией, можно считать закрытыми.
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Евгения Парфентьева