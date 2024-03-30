В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»

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За десять дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальной сети пост с угрозами, в котором предупредил, что россияне «почувствуют потери». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Шеремет добавил, что слова Зеленского, по его мнению, означали анонс предстоящего массового убийства людей.
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