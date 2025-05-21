Reuters: итоги разговора Путина и Трампа будет нелегко принять Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет нелегко принять Украине и ее союзникам. Об этом сообщает Reuters.
«С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять», — передает агентство.
Издание отмечает, что киевские власти обеспокоены и недавними заявлениями Трампа о том, что США ограничат свою посредническую роль в процессе урегулирования конфликта. При этом европейские лидеры шокированы решением американского президента не ставить ультиматумов России.
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