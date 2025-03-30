Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

Дональд Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Дональд Трамп заявил, что был невероятно зол, услышав высказывания российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
В публикации на сайте канала отмечается, что Трамп был «очень зол» и «взбешен», когда Путин начал критиковать Зеленского и украинские власти.
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«Комментарии «попали не по адресу», – отметили журналисты.При этом Трамп подчеркнул, что Путин знает о его реакции, но, несмотря на произошедшее, американский президент сохраняет «очень хорошие отношения» со своим российским коллегой.
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Анастасия Чинкова