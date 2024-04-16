Си Цзиньпин предложил Шольцу четыре принципа урегулирования конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу четыре принципа предотвращения эскалации ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Центральная радиотелевизионная станция Китая (CCTV).
Первым принципом он назвал приоритет в поддержании мира и стабильности, а также воздержание от поиска корыстной выгоды.
Второй принцип заключается в том, чтобы остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь.
Третий принцип Си Цзиньпина говорит о создании благоприятных условий для восстановления мира и воздержании от дальнейшего обострения напряжённости.
А заключительным принципом является уменьшение негативного давления на мировую экономику и воздержание от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек.
Также председатель КНР указал на необходимость проведения мирной конференции по конфликту, где будут в равной степени представлены Россия и Украина. Он добавил, что Китай готов сотрудничать с Германией по реализации данного проекта.
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Второй принцип заключается в том, чтобы остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь.
Третий принцип Си Цзиньпина говорит о создании благоприятных условий для восстановления мира и воздержании от дальнейшего обострения напряжённости.
А заключительным принципом является уменьшение негативного давления на мировую экономику и воздержание от подрыва стабильности глобальных промышленных цепочек.
Также председатель КНР указал на необходимость проведения мирной конференции по конфликту, где будут в равной степени представлены Россия и Украина. Он добавил, что Китай готов сотрудничать с Германией по реализации данного проекта.
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Анастасия Чинкова