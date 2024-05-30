Пушков посмеялся над Макроном после слов его предшественника Саркози об Украине

Фото: РИА Новости / Александр Казаков
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления бывшего французского президента Николя Саркози о риске войны между РФ и Францией из-за Украины.
Ранее Саркози выразил сомнения в необходимости отправки французских военнослужащих на Украину, сказав, что не может представить войну между РФ и Францией и задался вопросом о возможных последствиях. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Выразив «серьезные сомнения» в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может «представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого». Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак