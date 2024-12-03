Британский премьер заговорил о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, для этого Лондон должен продолжать поставлять вооружение Киеву. Это заявление прозвучало во время выступления на ежегодном банкете, организованном лорд-мэром Сити.
«Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддержать ее самооборону так долго, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на ее условиях, которые будут гарантировать ее безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее», — передает слова главы британского правительства ТАСС.Редактор Sky News Доминик Уогхорн назвал слова Стармера значительным изменением его позиции, так как ранее британский премьер не упоминал дипломатические пути решения конфликта, в том числе в совместном заявлении с Эммануэлем Макроном.
Ранее Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР. Одновременно с этим в Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине, а глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине.
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Мария Моисеева