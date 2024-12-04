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Киевские власти, страны Евросоюза и некоторые законодатели в США выступят против любых предложений вновь избранного главы Белого дома Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине.
Это связано с тем, что возможный план не будет включать в себя вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на мнение аналитиков и бывших сотрудников спецслужб. Они отмечают, что инициативы Трампа столкнутся с противодействием со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, который назвал членство Украины в НАТО ключевым пунктом в вопросе перемирия с Россией.
В Конгрессе США и руководстве стран Евросоюза также будут чинить препятствия американскому лидеру, чтобы мирное соглашение осталось недостижимым, а боевые действия продолжались. Таким образом, у Трампа останется «меньшее рычагов давления» на Киев, чтобы заставить украинцев сесть за стол переговоров, заключают авторы публикации.
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Александр Бойцов