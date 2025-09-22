Достижения.рф

Reuters пишет об одном плане США против МУС

Reuters: власти США думают ввести санкции в отношении МУС
Фото: istockphoto/oliver de la haye

Власти США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По данным агентства, соответствующая инициатива обсуждалась в правительственных кругах. Предлагаемые меры могут ограничить возможности МУС выплачивать зарплаты сотрудникам, доступ к банковским счетам и использовать программное обеспечение в офисах суда.

Точная дата объявления рестрикций не уточняется. Источники Reuters не исключают, что меры могут ввести уже на этой неделе. В преддверии возможных ограничений руководство МУС провело экстренное внутреннее совещание и приняло решение выплатить сотрудникам зарплаты авансом, отмечает агентство.

Ранее, в конце августа, США ввели ограничения в отношении четырёх представителей МУС: судей Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), заместителей прокурора Шамим Хана (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал).

Никита Кротов

