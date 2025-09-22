Reuters пишет об одном плане США против МУС

22 сентября 2025, 21:25

Reuters: власти США думают ввести санкции в отношении МУС

Фото: istockphoto/oliver de la haye

Власти США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.