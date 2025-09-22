Reuters пишет об одном плане США против МУС
Власти США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, соответствующая инициатива обсуждалась в правительственных кругах. Предлагаемые меры могут ограничить возможности МУС выплачивать зарплаты сотрудникам, доступ к банковским счетам и использовать программное обеспечение в офисах суда.
Точная дата объявления рестрикций не уточняется. Источники Reuters не исключают, что меры могут ввести уже на этой неделе. В преддверии возможных ограничений руководство МУС провело экстренное внутреннее совещание и приняло решение выплатить сотрудникам зарплаты авансом, отмечает агентство.
Ранее, в конце августа, США ввели ограничения в отношении четырёх представителей МУС: судей Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), заместителей прокурора Шамим Хана (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал).
