Раскрыты детали 19-го пакета антироссийских санкций ЕС

22 сентября 2025, 20:09

EUObserver: 19-й пакет антироссийских санкций ЕС коснется сферы туризма

Фото: istockphoto/Wojciech Kozielczyk

В новом пакете санкций ЕС против России предусматриваются ограничения в туристической сфере. Об этом пишет портал EUObserver.





22 сентября глава МИД Франции Жан‑Ноэль Барро заявил, что новый пакет ограничений согласовали с Соединёнными Штатами и примут его в ближайшие дни.





«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — сказано в материале.

