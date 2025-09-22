Раскрыты детали 19-го пакета антироссийских санкций ЕС
EUObserver: 19-й пакет антироссийских санкций ЕС коснется сферы туризма
В новом пакете санкций ЕС против России предусматриваются ограничения в туристической сфере. Об этом пишет портал EUObserver.
22 сентября глава МИД Франции Жан‑Ноэль Барро заявил, что новый пакет ограничений согласовали с Соединёнными Штатами и примут его в ближайшие дни.
«Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России», — сказано в материале.Ранее, 19 сентября, Европейская комиссия представила проект рестрикций, который, как ожидается, включает запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, ряд импортно‑экспортных мер, санкции в отношении банковского сектора и персональные ограничения против отдельных физлиц и организаций.