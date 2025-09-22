ЕС согласовал с США новый пакет антироссийских санкций

22 сентября 2025, 11:31

МИД Франции: ЕС согласовал с США новый 19-й пакет антироссийских санкций

Фото: istockphoto/designer491

Новый пакет антироссийских санкций согласовал Евросоюз (ЕС) с Соединёнными Штатами. Его примут в ближайшие дни, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет РИА Новости.