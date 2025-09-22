ЕС согласовал с США новый пакет антироссийских санкций
Новый пакет антироссийских санкций согласовал Евросоюз (ЕС) с Соединёнными Штатами. Его примут в ближайшие дни, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дипломата, это 19‑й набор ограничений против России и впервые согласованный с США после возвращения президента Дональда Трампа к власти.
19 сентября Еврокомиссия представила проект мер, в который, как ожидается, войдут запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года, ряд импортно-экспортных ограничений, санкции против банковского сектора и персональные рестрикции в отношении отдельных физических и юридических лиц.
Рост санкционного давления Запада после событий на Украине повысил цены на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С февраля 2022 года ЕС уже вводил 18 пакетов санкций в отношении России. В то же время в Госдуме выражают мнение, что дальнейшее ужесточение санкционной политики ЕС не обеспечит ожидаемой эффективности.
Читайте также: