Reuters: проект создания новой межконтинентальной ракеты США стал дороже на 81%

Фото: istockphoto/rarrarorro
Замена устаревших американских ядерных ракет с 2020 подорожала практически до 160 миллиардов долларов. Об этом, ссылаясь на источники, сообщают журналисты Reuters.
«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет выросла с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», — говорится в материале.
Также уточняется, что ценник на замену ракет Minuteman III вырос, приблизительно, на 65 миллиардов евро.
По данным информаторов Reuters, это «может заставить Пентагон сократить масштабы или сроки проекта», потому что увеличенные расходы давят на другие проекты. Упоминается проект Air Dominance по созданию истребителя следующего поколения.
Читайте также:
«Просил помощи, а получил пулю в лоб»: ВСУ расстреляли раненого российского пленного
Суд разрешил обвиняемым в торговле людьми братьям Тейт выезжать из Румынии
Ушла из жизни телеведущая, народная артистка СССР Аза Лихитченко
Никита Кротов