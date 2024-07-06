Reuters: проект создания новой межконтинентальной ракеты США стал дороже на 81%

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk снова дежурит в небе Черноморья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военная хроника». Как отметил источник, место в воздухе, где расположен дрон, изменилось. Аппарат находится неподалеку от воздушного пространства натовских стран и не приближается к крымскому полуострову.