«Просил помощи, а получил пулю в лоб»: ВСУ расстреляли раненого российского пленного

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Украинские боевики расстреляли раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, об этом сообщает американское издание The New York Times.
«Солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Наступили сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, сказал г-н Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата», — пишет автор статьи, ссылаясь на слова международного медработника Каспара Гроссе.
Мужчина видел жестокое убийство собственными глазами. По его словам, после первого выстрела пленный был ещё жив, однако вскоре подоспел ещё один украинский боевик и добил раненого пулей в лоб.
Гроссе подчеркнул, что это не единственное зверство украинских солдат, которое он видел. До этого боевик ВСУ бросил гранату в сдавшегося российского солдата. Позже украинская армия опубликовала этот жестокий видеоролик, вырезав момент, на котором боец ВС РФ сдаётся ВСУ.
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Евгения Парфентьева