Суд разрешил обвиняемым в торговле людьми братьям Тейт выезжать из Румынии

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Братьям Тейт, обвиняемым в торговле людьми, суд Бухареста разрешил выезжать за пределы Румынии, однако они должны оставаться в пределах Евросоюза. Об этом сказано в судебном постановлении.
«Заменить обязательство подсудимых Эмори Эндрю Тейта III и Тристана Тейта не покидать территорию Румынии обязательством ответчиков не покидать территориальные пределы Европейского Союза, кроме как с предварительного согласия судьи предварительной палаты или суда», — говорится в документе.
Уточняется, что за кикбоксерами сохраняется судебный контроль. Спортсмены обвиняются в торговле людьми, а также в преступлениях сексуального характера. Кроме того, претензии к ним по аналогичным преступлениям имеет Великобритания.
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