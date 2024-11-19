На Западе заявили об атаке США на РФ

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Использование американских дальнобойных ракет ATACMS Киевом является атакой США на РФ, уверен аналитик Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен. Свое мнение он изложил на Substack.
«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира», — сказал профессор.
Политолог добавил, что российская сторона предупредила западные государства, что на применение боевиками ВСУ дальнобойных вооружений США будет ответная реакция.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны.
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