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На Западе заявили об атаке США на РФ

Политолог Диcен назвал использование ракет ATACMS Киевом атакой США на РФ
Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Использование американских дальнобойных ракет ATACMS Киевом является атакой США на РФ, уверен аналитик Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен. Свое мнение он изложил на Substack.
«Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира», — сказал профессор.

Политолог добавил, что российская сторона предупредила западные государства, что на применение боевиками ВСУ дальнобойных вооружений США будет ответная реакция.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны.

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На Западе предположили, каким количеством ракет располагает Украина
Малинен: маловероятно, что у Киева много дальнобойных ракет
19 ноября 2024, 17:39

Фото: istockphoto/vadimrysev

У киевского режима вряд ли есть большое количество дальнобойных вооружений, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Свое мнение геополитик выразил в соцсетях.
«Количество ракет, которыми, должно быть, располагает Украина, невелико. Россия в ответ может нанести ответный удар по их стартовым площадкам и аэродромам. Реальные перемены уже на подходе», — уверен аналитик.
Перед этим эксперт Гленн Дисен посчитал, что использование дальнобойных ракет США ATACMS киевским режимом — атака американской стороны на Россию.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Западные СМИ подчеркнули, что новость об этом буквально всколыхнула мировые рынки.

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В СФ порассуждали про ответ на удары ATACMS словами «мало не покажется никому»
Сенатор Джабаров: США дали Киеву шанс уничтожать наших людей своим оружием
19 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В случае начала большой драки, мало никому не покажется, уверен сенатор СФ Владимир Джабаров в разговоре с журналистами «Ленты.ру». Политик порассуждал про ответ на удары ракетами США ATACMS по РФ.
«Запад играет с огнем. Я боюсь, что потом будет поздно говорить: «Мы не знали, мы не предполагали». Если начнется большая драка, то мало не покажется никому», — прокомментировал Джабаров.
Собеседник подчеркнул, что раз вооружение американское, значит, США дали шанс Киеву «уничтожать наших людей своим оружием».

Джабаров добавил, что есть сообщения о том, что боевики ВСУ готовятся ударить по Керченскому мосту ракетами ATACMS.

Сенатор заключил, что Западу нужен конфликт России с Украиной, а не мир, поскольку Вашингтон хочет стратегического поражения российской стороны.

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Сбежавшего из части свердловского бойца СВО жестоко избили неизвестные
19 ноября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Участника спецоперации на Украине из Екатеринбурга Андрея Бурычина избили неизвестные. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на военного адвоката Петра Портнягина.
В октябре Бурычина взяли пьяным за рулем после обследования в психбольнице. Парня послали в Донецк, где он практически тут же попытался незаконно перейти границу, где его взяли во второй раз.

«Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — пояснил Портнягин.

Перед этим военный адвокат говорил, что Бурычина признали негодным после боевого ранения. Тем не менее боец вернулся, чтобы помочь сослуживцам, настаивая на этом. Затем он хотел уволиться.

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Сикорский: страны ЕС готовы увеличить помощь Киеву при отказе США
19 ноября 2024, 15:40

Фото: iStock/artJazz

Руководства крупнейших стран ЕС готовы увеличить поддержку Украине, если США свою помощь уменьшат. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед совещанием с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
Он подчеркнул, что совместно с будущим высоким представителем ЕС по иностранным делам решался вопрос об усилении поддержки Украины в конфликте с Россией.

«Я с признанием фиксирую готовность крупнейших стран Евросоюза принять тяжесть военной и финансовой поддержки Украины в контексте вероятного ограничения участия в этом со стороны США», — отметил Сикорский.

Генсек НАТО Марк Рютте перед участием в заседании глав министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Запад, поставляя оружие Киеву, не должен накладывать ограничения на его использование.

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В Госдуме раскрыли, когда закончится СВО
Депутат Колесник: конфликт на Украине завершится после выполнения требований РФ
19 ноября 2024, 15:24

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинский конфликт завершится только тогда, когда будут выполнены все требования России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова передает «Лента.ру».
Ранее Зеленский заявлял, что хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году.

«Конфликт может завершиться в любом году, в 2024-м, в 2025-м, если будут выполнены все требования России. У нас сформулировал их четко президент Путин. Мы пока ни на шаг от них не отступаем. А то, что Зеленский заявляет, к этому не надо относиться серьезно, потому что он врет, как дышит», — заявил Колесник.

По его словам, Зеленский никогда не выполняет своих обещаний и обязательств. Он также напомнил, что президентский срок Зеленского уже закончился, и выразил сомнение, что в 2025 году он еще будет стоять во главе Украины.

Колесник подчеркнул, что СВО закончится только тогда, когда будут реализованы все требования России.

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В киевском районе Харькова прогремел взрыв — Терехов
19 ноября 2024, 15:23

Фото: istockphoto/aapsky

Взрыв прогремел в киевском районе Харькова, заявил в Telegram-канале глава города Игорь Терехов. Перед этим журналисты «Общественного» передавали информацию о взрыве.
«В Харькове по Киевскому району города», — гласит публикация Терехова.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Начиная с 10 октября того же года, через два дня после теракта на Керченском мосту, за которым, как оценивают российские власти, стоит Украина, ВС РФ стали бить по украинской энергетике и оборонным объектам республики.

Противник при этом продолжает атаковать приграничные территории РФ при помощи беспилотников и другого вооружения.

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Песков: СВО продолжится даже в условиях войны Запада против РФ
19 ноября 2024, 15:03

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Спецоперация продолжится до достижения поставленных целей даже в условиях войны Запада против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Военная операция продолжается (до достижения — ред.) поставленных целей. Вы знаете, что специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране», — заявил Песков.

По его словам, в настоящее время СВО продолжается в условиях войны, развязанной коллективным Западом против России.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы «соответствует международному праву».

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ВСУ отреагировали на сообщения о применении ракет ATACMS для удара по РФ
Генштаб ВСУ не подтвердил первое применение ракет ATACMS для удара по РФ
19 ноября 2024, 14:08

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о том, что Киев впервые ударил штатовскими ATACMS по РФ, передает 24 канал Украины.
Данные о первом использовании американских дальнобойных вооружений для ударов вглубь российских территорий распространили «РБК-Украина», а также главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов, ссылаясь на информаторов.

Журналисты писали, что информатор указал, что ударили по объекту, расположенному на Брянщине. По утверждению авторов, он якобы был поражен.

Перед этим главный евродипломат Жозеп Боррель заявлял, что американское разрешение бить вглубь РФ не противоречит международному праву.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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Увеличение выплат за инвалидность: какие льготы положены бойцам СВО
19 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому участникам спецоперации при получении ранения, повлекшего инвалидность, увеличена единовременная выплата до 4 млн рублей.
Согласно новому постановлению, военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм выплата составит 100 тыс. руб. При этом 4 млн рублей выплатят бойцам СВО, получившим инвалидность после ранения. Они положены, если инвалидность наступила в результате ранения, полученного с 24 февраля 2022 года.

Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 млн руб.

В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.

В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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