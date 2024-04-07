В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ

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Диверсии на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стали эффективным способом нанесения ущерба энергетической инфраструктуре России, поэтому Украина планирует расширить географию таких атак.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юнусов пригрозил продолжить удары по российским энергетическим объектам.
«Ущерб там вполне закономерен. И география этих атак тоже будет расширяться», — отметил он, подчеркнув, что в Украине НПЗ рассматривают как военные объекты.Читайте также:
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