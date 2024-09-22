Reuters: США хотят запретить российское и китайское ПО в автомобилях

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Министерство торговли США планирует выступить с предложением запретить производителям использовать в автомобилях программное обеспечение российского и китайского производства.
Об этом сообщили со ссылкой на собственные источники в информационном агентстве Reuters. По словам собеседников издания, эта мера будет включать в себя запрещение использования и тестирования российских и китайских технологий, применяющихся в автоматизированных системах вождения и средствах связи транспортных средств.
По предварительной информации, отказаться от программного обеспечения производства России и Китая планируется в автомобилях, в которых предусмотрен доступ к интернету и навигации, а также в тех машинах, которые подключены к специальной системе безопасности на дорогах V2X.
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Александр Бойцов