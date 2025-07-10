В Германии раскрыли план Трампа в отношении Зеленского
Focus: Трамп собирается давить на Зеленского поставками военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на Владимира Зеленского. Об этом сообщает журнал Focus.
Уточняется, что американский лидер может давить на Зеленского, чтобы принудить его к заключению сделки с РФ. Согласно информации издания, Трамп давно придерживается стратегии использования военной помощи как разменной монеты.
В материале говорится, что президенту США нравится создавать и разрешать кризисные ситуации.
Ранее на Западе объяснили резкую смену позиции Трампа по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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