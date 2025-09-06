Reuters удалило видео беседы Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет

06 сентября 2025, 19:11

Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Агентство Reuters удалило видео с записью беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в которой они обсуждали возможность продления жизни до 150 лет и трансплантацию органов. Это произошло по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV), сообщает РБК.