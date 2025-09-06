Reuters удалило видео беседы Путина и Си Цзиньпина о жизни до 150 лет
Агентство Reuters удалило видео с записью беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в которой они обсуждали возможность продления жизни до 150 лет и трансплантацию органов. Это произошло по требованию Государственного телевидения Китая (CCTV), сообщает РБК.
Запись была сделана 3 сентября в Пекине, когда лидеры России и Китая направлялись на военный парад, посвящённый 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Разговор, в ходе которого Путин и Си Цзиньпин говорили о перспективах биотехнологий и бессмертии, попал в прямой эфир на подъёме к воротам Тяньаньмэнь.
Власти Китая посчитали публикацию этого видео нежелательной и потребовали его удаления, что и было выполнено Reuters.
