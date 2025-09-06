Советник Путина раскрыл колоссальные потери ВСУ с начала СВО
Советник президента России Антон Кобяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) заявил, что суммарные потери ВСУ с начала СВО составили до 1,8 миллиона человек личного состава. Его слова приводит Telegram-канал Mash.
По словам Кобякова, впервые эта цифра была озвучена британским журналистом, а позже подтверждена в результате взлома базы данных Генштаба ВСУ, который, как утверждается, осуществили неустановленные хакеры.
Советник Путина подчеркнул, что ежедневно ВСУ лишаются примерно 650 военнослуащих, включая ликвидированных и пропавших без вести.
Ранее, 20 августа, канал уже сообщал о произошедшей утечке информации из украинского Генштаба, в которой содержались данные о потерях украинской армии. Согласно этим материалам, потери ВСУ за три года составили 1 721 000 человек. Речь шла также о погибших и числящихся пропавшими без вести.
Официальный Киев эту информацию не подтверждает. Украинские власти традиционно не публикуют точные данные о потерях, называя их государственной тайной. Западные источники также называют значительно меньшие цифры, а независимой верификации таких масштабных данных пока не представлено.
Читайте также: