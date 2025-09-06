Советник Путина раскрыл колоссальные потери ВСУ с начала СВО

06 сентября 2025, 14:12

Кобяков: ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 млн человек личного состава

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Советник президента России Антон Кобяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) заявил, что суммарные потери ВСУ с начала СВО составили до 1,8 миллиона человек личного состава. Его слова приводит Telegram-канал Mash.