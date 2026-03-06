WSJ: у США истощились запасы ракет Patriot, Tomahawk и THAAD
Запасы ракет Patriot, Tomahawk и THAAD у США истощились в результате недели боевых действий с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Пентагон намерен обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных средствах для восстановления запасов оружия, говорится в статье. По данным издания, в первые четыре дня атак США потратили примерно 11 миллиардов долларов (865 миллиардов рублей).
Однако глава министерства войны Пит Хегсет ранее утверждал, что американская армия имеет практически неограниченный боезапас. По его словам, операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Тегерану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ иранские вооруженные силы атаковали израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
