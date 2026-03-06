Иран атаковал дронами-камикадзе лагерь США в Кувейте
Военно-морские силы Ирана применили дроны-камикадзе для удара по военному лагерю США Аль-Удайри в Кувейте. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя штаба войск ПВО Исламской Республики.
Беспилотные аппараты целились непосредственно в район расквартирования американских военных в лагере.
«Месторасположение американских террористов в лагере Аль-Удайри в Кувейте также стало целью ударов дронов-камикадзе ВМС», — уточняется в материале.Другие подробности инцидента, включая масштаб разрушений и возможные потери, официальные лица не раскрывают.
Накануне стало известно, что Израиль уничтожил 80% всех систем противовоздушной обороны Ирана. Вместе с тем, ВС Азербайджана находятся в боевой готовности после взрыва иранского БПЛА.