Reuters: Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам России и Украины
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По информации издания, Уиткофф и Кушнер присоединятся к трехсторонней встрече во второй половине дня. Переговоры пройдут с участием представителей Москвы и Киева и будут посвящены вопросам мирного урегулирования конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение ситуации на Украине продолжится 17–18 февраля. Российскую делегацию на встрече в Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте также: