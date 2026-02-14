Reuters: Уиткофф и Кушнер присоединятся к переговорам России и Украины

14 февраля 2026, 04:14

Фото: iStock/sb2010

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.