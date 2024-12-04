Глава офиса президента Зеленского встретится со спецпосланником Трампа по Украине

Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 миллиона человек, что на 6,2 миллиона меньше, чем в 2022 году, когда началась российская специальная военная операция. Эти данные представил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.