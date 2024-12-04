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Глава офиса президента Зеленского встретится со спецпосланником Трампа по Украине

NV: глава ОП Украины Ермак поговорит в США со спецпосланником Трампа Келлогом
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.


По информации украинского издания NV, которое ссылается на источники в дипломатических кругах, основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

Также ожидается отдельная встреча Ермака с Китом Келлогом, кандидатом на пост спецпосланника по Украине. Эти переговоры нацелены на выстраивание отношений с новой администрацией США после выборов. Ранее глава офиса президента Украины пытался организовать встречу с Трампом сразу после его избрания, но тогда это оказалось невозможным.

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Ротация ВСУ сорвана: задачу выполнили войска «Восток»
Силы группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ и уничтожили станцию РЭБ
04 декабря 2024, 05:32

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
По данным военных, свежие украинские подразделения демонстрируют низкий уровень подготовки, а их позиции часто остаются не замаскированными.

Российская сторона предполагает, что командиры ВСУ сознательно жертвуют личным составом, чтобы выявить местоположение российских артиллерийских систем. Однако грамотные действия артиллеристов группировки «Восток» исключают подобные риски и обеспечивают успех боевых операций.

Некоторое время назад также узнали, что войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации».

Ранее «Радио 1» писало о том, как насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске. Также стало известно, что Западные СМИ восхитились российским истребителем, Су-57, и похвалили его эффективность в боях в ходе СВО.

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«Склонность к суициду»: мужчину с диагнозом мобилизовали на Украине
Пленный ВСУ сказал, что его мобилизовали, хотя он был на учете в психдиспансере
04 декабря 2024, 05:16

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинский пленный Сергей Огинский сообщил, что его мобилизовали в Тернополе, несмотря на судимости и учет в психоневрологическом диспансере.
По его словам в диалоге с РИА Новости, медкомиссия проигнорировала указанные обстоятельства, и мужчину отправили на полигон для подготовки. Сергей утверждает, что сообщил о своих проблемах со здоровьем, включая склонность к суициду, но на это не обратили внимания.

«Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: «Да, да, мы разберемся»... Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.
Мобилизация произошла 18 мая после изменений в законодательстве Украины, разрешающих призыв лиц с судимостями. Огинский рассказал, что его остановили на улице и принудительно доставили в ТЦК. После первичной медкомиссии и проверки на полигоне он остался на службе, несмотря на свои заявления о психических заболеваниях.

Ранее «Радио 1» передавало, что артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.

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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ
Войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации»
04 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западной группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и бронетехнику ВСУ на одном из направлений специальной военной операции.
Замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой был обнаружен разведывательным подразделением с помощью беспилотников, после чего данные о целях были переданы на командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.


Артиллерийские расчеты САУ «Акация» оперативно заняли огневые позиции и нанесли удар, скорректированный операторами БПЛА. Реальные кадры с дронов, попавшие в распоряжение ТАСС, подтвердили уничтожение цели, включая боевую машину Bradley. После завершения огневой задачи артиллеристы сменили позиции для пополнения боекомплекта и предотвращения ответного огня.

Артиллеристы отмечают, что работа ведется в координации с пехотой, включая подготовку условий для наступления и контрбатарейную борьбу.

«Работаем на подавление врага. Работаем при поддержке нашей пехоты. Сначала для пехоты подготавливаем. Пехота после нас идет, наступает. Контрбатарейную борьбу ведем. Поразили Bradley», — сообщил старший наводчик с позывным Бабай.
Ранее выяснили, на сколько сократилась численность населения на Украине с начала СВО. В то же время в Кремле заявили, что не видят оснований для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

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#минобороны рф
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#удар
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Кандидат на пост канцлера Германии опроверг ультиматум России
Tagesschau: Мерц утверждает, что никогда не ставил РФ ультиматум
04 декабря 2024, 03:03

Фото: iStock/macky_ch

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума России.
По данным Tagesschau, политик пояснил, что его слова были неверно истолкованы, и он никогда не угрожал российскому президенту, а лишь предлагал предоставить Украине больше возможностей для влияния на ход конфликта и прекращения огня.

Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары дальнобойным оружием по российской территории.

Стало известно, что глава крымской немецкой общины Гемпель назвал послание Шольца позорным. По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Также узнали, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.

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#интервью
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#переговоры
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Выяснили цифры сокращения населения на Украине с начала СВО
Омбудсмен Лубинец: население на Украине сократилось до 35,8 млн человек
04 декабря 2024, 02:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 миллиона человек, что на 6,2 миллиона меньше, чем в 2022 году, когда началась российская специальная военная операция. Эти данные представил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.
Согласно прогнозам, к 2051 году численность населения Украины может снизиться еще больше, достигнув 25,2 миллиона человек. Лубинец подчеркнул, что снижение численности населения — это критическая проблема, требующая приоритетного внимания со стороны государства для сохранения генофонда нации.

«Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики!», — выразил свое мнение Лубинец.
Среди причин демографического спада называют миграцию, вызванную вооруженным конфликтом, и общий спад рождаемости. Демографические вызовы становятся ключевым вопросом для долгосрочного планирования политики страны.

Ранее сообщалось, что украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией.

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#украина
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В Кремле заявили, что не видят оснований для переговоров с Украиной
Песков: никаких основания для переговоров РФ и Украины пока нет
04 декабря 2024, 01:23

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле заявили, что на данный момент отсутствуют основания для возобновления переговоров между Россией и Украиной.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает газета «Известия», хотя ряд стран, включая Катар, выразили готовность предоставить площадки для переговоров, сейчас их проведение невозможно.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сообщил Песков «Известиям».
Катар активно участвует в посреднической работе, включая гуманитарные вопросы, такие как возвращение детей родственникам в России и на Украине. Вопросы обмена военнопленными также обсуждаются при поддержке стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эти государства ранее проявляли инициативу в урегулировании конфликта, и Саудовская Аравия даже была названа комфортным местом для потенциальных встреч.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», — отметил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что переговоры возможны только на основе реальных договоренностей, таких как те, что обсуждались в Стамбуле в марте 2022 года. Тогда речь шла о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на её территории иностранных вооружений. Однако сейчас Кремль настаивает на пересмотре условий в соответствии с современными реалиями.

Ранее сообщалось о том, что подполковник ЛНР Андрей Марочко раскрыл, сколько осталось для полного освобождения ЛНР. Также 3 декабря узнали, что в Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского.

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#дмитрий россия
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Западные СМИ восхитились российским истребителем
TNI: Су-57 доказал свою эффективность в боях в ходе СВО
04 декабря 2024, 00:22

Фото: iStock/TebNad

Американское издание The National Interest положительно оценило российский истребитель пятого поколения Су-57, отметив его высокую эффективность в реальных боевых условиях. Авторы статьи назвали эту модель революционной и подчеркнули её значение в воздушных операциях.
Су-57 относится к классу тяжелых истребителей, таких как американский F-22A и китайский J-20, но отличается от более легкого F-35, который больше сосредоточен на ударных задачах. Основное предназначение Су-57 — уничтожение вражеских самолетов и завоевание господства в воздухе.

«Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы от иностранных покупателей», — написали в TNI.
Истребитель также выделяется своим вооружением: ракеты «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности дают ему преимущество в дальнем воздушном бою перед F-35, оснащённым лишь ракетами малой и средней дальности.

Стоит помнить, что именно Су-57 активно применяются в ходе СВО.

Кроме того, американские истребители F-35 обладают рядом других проблем в сравнении с российским Су-57. Ранее сообщалось о том, как основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X заявил, что истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований — они сделали их дорогими и неэффективными.

Помимо этого ночью 3 декабря стало известно, что Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II.

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#воздух
#ракеты
#истребитель
#техника
#россия
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Путин: о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желают её уничтожить
03 декабря 2024, 20:39

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рамках встречи с бойцами ВС РФ, которые получили увечья в ходе СВО, в Центре инновационных технологий в ортопедии президент России Владимир Путин объявил, что о стратегическом поражении РФ говорят те, кто желает ее уничтожить. Видео беседы появилось на сайте Кремля.
Российский лидер выразил благодарность военнослужащим, проходящим реабилитацию после установки протезов, за их смелость и готовность рискнуть жизнями и здоровьем, чтобы защитить интересы Российской Федерации. Владимир Путин обратил внимание, что это не просто слова.

«Вы слышали тысячу раз уже, когда кто-то говорит со стороны: «Надо нанести России стратегическое поражение». Это что такое? Уничтожить!», — отметил президент Российской Федерации.

Владимир Путин уточнил, что подобное было на протяжении всей истории России, но всегда находились люди, которые вставали на защиту своей родины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

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#спецоперация
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ВС РФ сняли на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области
03 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/ Alex Kochev

ВС РФ записали на видео погоню дрона за танком Leopard ВСУ в Курской области. Кадрами поделился Телеграм-канал 83 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.
На кадрах экипированный взрывным устройством FPV-дрон преследовал танк по проселочной дороге, потом он попал в решетку кормы военной машины. Далее в то же место ударил еще один беспилотный летательный аппарат — это тоже попало на видео. Третий дрон записал процесс горения уже уничтоженной техники. Неизвестно, получилось ли у экипажа танка покинуть горящий Leopard.

Ранее сообщалось, что на Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Российской Федерации уже почти раскололи группировку Вооружённых сил Украины на несколько частей.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов подчёркивал, что продолжающееся наступление позволит разбить части армии Украины на ещё большее количество сегментов.



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#вс рф
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