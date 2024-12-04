Глава офиса президента Зеленского встретится со спецпосланником Трампа по Украине

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Высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.
По информации украинского издания NV, которое ссылается на источники в дипломатических кругах, основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.
Также ожидается отдельная встреча Ермака с Китом Келлогом, кандидатом на пост спецпосланника по Украине. Эти переговоры нацелены на выстраивание отношений с новой администрацией США после выборов. Ранее глава офиса президента Украины пытался организовать встречу с Трампом сразу после его избрания, но тогда это оказалось невозможным.
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