Reuters: Украина призвала Бразилию арестовать Путина на саммите G20

Фото: сайт Кремля
Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Генерального прокурора Украины Андрея Костина. Костин сообщил, что по данным украинской разведки, Путин может посетить саммит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит, но ответа на него еще не поступало.
Украина также недавно призывала Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад и объявила дипломатический демарш Монголии после визита российского президента.
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«Бразилия, как участник Римского статута, обязана арестовать его, если он осмелится посетить страну», — отметил Костин, подчеркнув, что невыполнение этого обязательства может создать опасный прецедент для международного правосудия.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит, но ответа на него еще не поступало.
Украина также недавно призывала Туркменистан арестовать Путина во время его визита в Ашхабад и объявила дипломатический демарш Монголии после визита российского президента.
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Елена Перлова