Reuters: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море

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Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Сообщается, что к переговорам стороны подтолкнула ООН. Турция выступала в качестве посредника. Киев согласился с тем, что 30 марта президент Турции, накануне региональных выборов в стране, объявит о заключении соглашения. Согласно тексту проекта соглашения, стороны должны были предоставить гарантии безопасности торговым судам в Черном море.
Уточняется, что Киев в последний момент вышел из переговоров, сорвав достигнутое соглашение в последний момент. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.
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