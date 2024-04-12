Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине

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Переговоры по Украине состоятся не ранее 2025 года. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что такие сроки связаны с предстоящими выборами в государствах, которые имеют отношение к украинскому кризису. В частности, речь идёт о Великобритании, США, Евросоюзе.
Килинкаров добавил, что нет смысла обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами.
Таким образом, в случае проведения мирных переговоров в нынешнее время, будет не ясно, кто будет реализовывать достигнутые соглашения после смены политиков.
Именно поэтому политолог указал на самое оптимальное, по его мнению, время – вторая половина 2025 года.
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Килинкаров добавил, что нет смысла обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами.
Таким образом, в случае проведения мирных переговоров в нынешнее время, будет не ясно, кто будет реализовывать достигнутые соглашения после смены политиков.
Именно поэтому политолог указал на самое оптимальное, по его мнению, время – вторая половина 2025 года.
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Анастасия Чинкова