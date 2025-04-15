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Reuters: в Конгрессе США демократы хотят ужесточить санкции против РФ

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

В Конгрессе США представители демократов предложили ужесточить санкции в отношении России и увеличить поддержку Украину. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект подразумевает ужесточение антироссийских санкций и выделение средств на обеспечение безопасности и восстановления Украины. Автором идеи выступил Грегори Микс.

Как пишет агентство, таким образом демократы пытаются оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Политические оппоненты американского лидера рассчитывают продолжить военную поддержку киевского режима.

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Лавров: Трамп признает, что конфликт на Украине начался по вине Байдена
15 апреля 2025, 00:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президент США Дональд Трамп признал, что конфликт начался из-за попыток бывшего американского лидера Джо Байдена сделать Украину членом НАТО. Об этом дипломат сказал в интервью для газеты «Коммерсантъ».
«Президент Трамп уже не раз говорил, что колоссальной ошибкой, в том числе ставшей спусковым крючком или одним из них для того, что сейчас происходит на Украине, стало решение администрации Байдена окончательно затаскивать Украину в НАТО», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что Трамп уже несколько раз публично признал первоочередные причины начала украинского конфликта.

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Зеленский: Украина уже 34 дня готова к полному прекращению огня
14 апреля 2025, 23:58

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

По словам Владимира Зеленского, Украина уже 34 дня как согласна к полному прекращению огня, предложенному Вашингтоном. Об этом глава киевского режима заявил на своей странице в соцсети X.
«Уже 34 дня назад Украина ответила положительно на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня... Мы не просто готовы к миру быстро — Украина не хотела ни секунды (конфликта)», — пишет Зеленский.

Ранее политик признал, что Киев пока не может вернуть утраченные территории. При этом украинский конфликт закончится исключительно путем переговоров с Москвой.

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Лавров: команда Трампа назвала «идиотизмом» решение Байдена не говорить с РФ
14 апреля 2025, 23:34

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, нынешняя администрация президента США Дональда Трампа назвала «идиотизмом» решение бывшего американского лидера Джо Байдена отказаться от диалога с Россией. Об этом дипломат заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».
«И виден он, здравый смысл, только в одном, что пришли люди, которые нам сказали: у нас с вами полно проблем, полно противоречий, но это идиотизм, доставшийся с прошлой администрации, что мы с вами не разговариваем», — поделился с газетой Лавров.

Дипломат отметил, что таким образом команда Трампа продемонстрировала здравый смысл. К тому же Россия и США являются ответственными игроками на международном поле, в связи с чем стороны обязаны не допускать конфронтации и решать возникшие несовпадения интересов. Когда мнения стран на ситуации схожи, государства должны не упускать момент создавать взаимовыгодные проекты.

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Экономист Кырлан: Европа создаёт опасный прецедент в мировой системе финансов
14 апреля 2025, 20:06

Фото: istockphoto/epicimages

Переговоры Кремля с Белым домом находятся в активной фазе, а Евросоюз остался за бортом. В Euroclear до сих пор заморожены зарубежные российские активы, доходы с которых передаются Киеву.
Однако на полную конфискацию российских активов ЕС не решится. От решимости полностью прибрать эти средства к рукам не осталось и следа. Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан. Он пояснил, что такой шаг может негативно сказаться на всей международной финансовой системе, а также на резервных валютах.

Эксперт также подчеркнул, что и полная разморозка этих средств на текущий момент невозможна. Такие действия требуют кардинальных геополитических изменений. В такой ситуации Кырлан видит только один наиболее оптимальный для Европы выход.

«Скорее всего, будет реализован промежуточный вариант — частичное использование доходов от активов при сохранении основной суммы в блокированном состоянии», — считает эксперт.

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Подмосковный Минтранс разрешил готовить автомобили и мотоциклы к летнему сезону
14 апреля 2025, 16:31

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области установилась настоящая весенняя погода, при этом потепление продолжается. По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобиля к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Можно уже переобуть поменять зимние шины автомобиля на летние. Кроме того, рекомендуем отмыть от грязи транспортные средства, радиаторы, залить антифриз, чтобы внезапно не поломаться на оживлённой трассе и уберечь себя от ДТП», – добавили в ведомстве.
Мотоциклистам там также разрешили начать подготовку к сезону. Перед тем, как выехать на дорогу, им нужно проверить транспортные средства и освежить навыки вождения.

Помимо этого, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения – не спешить, соблюдать скоростной режим, быть сконцентрированными на дороге, предсказуемым в манёврах. Кроме того, нужно обязательно оценивать ситуацию и смотреть в зеркала.


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