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В Конгрессе США представители демократов предложили ужесточить санкции в отношении России и увеличить поддержку Украину. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект подразумевает ужесточение антироссийских санкций и выделение средств на обеспечение безопасности и восстановления Украины. Автором идеи выступил Грегори Микс.
Как пишет агентство, таким образом демократы пытаются оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Политические оппоненты американского лидера рассчитывают продолжить военную поддержку киевского режима.
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Как пишет агентство, таким образом демократы пытаются оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа. Политические оппоненты американского лидера рассчитывают продолжить военную поддержку киевского режима.
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Иван Мусатов